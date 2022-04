Laura Figueiredo viu a sua família aumentar esta semana, como partilhou com os seguidores da sua página de Instagram esta quarta-feira, 6 de abril.

Nas stories, a companheira de Mickael Carreira publicou uma fotografia onde se pode ver um pé de um bebé.

Junto da imagem, sem revelar grandes pormenores, escreveu: "Chegou mais uma Figueiredinha à família. Bem-vinda Maithê. Amamos-te".

© Instagram

