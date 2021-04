A família de Chadwick Boseman não ficou desapontada por este ter perdido o prémio de Melhor Ator para Anthony Hopkins, nos Óscares, gala que decorreu na noite de domingo.

O irmão do falecido ator, Derrick Boseman, acredita que a estrela de 'Ma Rainey: A Mãe do Blues' teria sido a primeira a dar os parabéns a Hopkins pela sua vitória com o filme 'O Pai'.

"Tenho a certeza que [o Anthony] iria [desejar-lhe o melhor] se o Chad ganhasse", acrescentou em conversa com o TMZ, esta segunda-feira.

A família do falecido ator destacou ainda que todos os atores que estavam nomeados para o prémio eram merecedores do mesmo.

Derrick acrescentou também que o irmão costumava descrever a cerimónia anual de entrega de prémios "como uma campanha", por isso não era o sonho de Chadwick levar o Óscar para casa.

De recordar que Chadwick Boseman venceu o Globo de Ouro, o Screen Actors Guild Award e o Critics Choice Award pela personagem Levee Green em 'Ma Rainey: A Mãe do Blues'.

