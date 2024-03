Adrien Silva e Margarida Neuparth vão ser novamente pais. A mulher do futebolista anunciou a boa-nova esta terça-feira, 19 de março, data em que se celebra o Dia do Pai.

Ao mostrar os três filhos com uma ecografia, escreveu: "Feliz Dia do Pai para o melhor do mundo, que multiplicará o seu amor por mais um. Amo-te, obrigada pela nossa linda família".

Após a partilha, foram muitos os seguidores que rapidamente deram os parabéns à família.

De recordar que Adrien Silva e Margarida Neuparth já são pais dos pequenos Santiago, Thomas e Maria Clara

