António Sala usou a sua conta oficial de Facebook para mostrar-se feliz por fazer parte do novo programa da RTP1, 'Estrelas ao Sábado', tendo acabado surpreendido por um comentário de uma fã e espetadora.

A seguidora em questão parabenizou o canal por ter apostado no comunicador para jurado do formato, mas não poupou críticas à apresentadora do mesmo - Isabel Silva.

"Parabéns, amigo, Sr. António Sala! Ainda bem que a RTP se lembrou do senhor para jurado, lamento porque o programa não tem a dimensão que se esperava, valha a sua presença, de Mónica Sintra e do senhor CC, porque na apresentação fica muito a desejar", começou por atirar.

"A pessoa que faz a apresentação, falta-lhe tudo, maneiras de estar e falar, personalidade que não tem nenhuma, e é lamentável porque um programa com valores de música portuguesa merecia melhor! Talvez o tempo possa esclarecer melhor! Os meus cumprimentos para o Sr. António Sala, e votos sinceros de muitas felicidades", completou.

Perante tão fortes críticas, António Sala resolveu reagir e sair em defesa de Isabel Silva. "No que toca às suas palavras sobre mim e os meus colegas jurados, muito obrigado. Quanto à sua avaliação sobre a nossa colega Isabel Silva, não levará a mal, mas não concordo", referiu numa primeira abordagem.

António Sala conta que nunca tinha trabalho como Belinha, como é carinhosamente tratada pelo público, mas ficou "francamente e positivamente surpreendido com a sua boa prestação no primeiro programa do passado Sábado".

"Creia que não é nada fácil em direto ter um programa com mais de quatro horas e sempre sob controlo, e ela conseguiu-o de forma muito eficaz. É muito genuína, simpática, profissional e muito comunicativa. Não é de 'plástico', nem falsamente sofisticada. Repito, é muito genuína, muito autêntica e isso é uma importante mais valia", reforçou.

"Espero que, tal como a minha amiga diz neste seu comentário, talvez o tempo possa esclarecer melhor. Espero que sim e que possa estar equivocada sobre as reais capacidades da Isabel Silva. No entanto, obrigado pela sua franqueza", atirou, por fim.



