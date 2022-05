Ao que parece, um homem fez passar-se por padre e conseguiu infiltrar-se e passar a noite no quartel do exército dos oficiais que protegem a rainha Isabel II.

O impostor aproximou-se dos soldados do lado de fora do quartel Victoria - que fica a apenas algumas centenas de metros do Castelo de Windsor - e alegou ser amigo do padre do Coldstream Guards, Rev Matt Coles.

O homem, que disse chamar-se padre Cruise, foi convidado a pernoitar no local e só na manhã seguinte, na quarta-feira, dia 27 de abril, os oficiais perceberam o que aconteceu.

Após a farsa ter sido desfeita, a polícia foi chamada ao local e o homem detido. Ao que tudo indica, trata-se de uma pessoa com problemas de saúde mental anteriormente diagnosticados. O caso está agora a ser investigado com maior detalhe pelo Ministério da Defesa.

