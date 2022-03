Um fã tentou invadir a casa do cantor brasileiro Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro, informações adiantadas pela colunista Fábia Oliveira e que foram confirmadas pela assessoria do artista à revista Quem.

Ao que se consta, um rapaz passou o portão do condomínio e ameaçou a namorada de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira, levando o artista a entrar numa discussão com o fã para defender a companheira.

O casal pediu, entretanto, uma medida contra o homem para se protegerem. Segundo a imprensa, o homem já tinha feito ameaças e perseguido o casal.

"Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal que foi deflagrada numa tentativa de invasão à residência do Diogo. Ambos (Diogo e Paolla) foram até uma esquadra da polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está a ser investigado pelos órgãos competentes", comunicou a assessoria de Paolla.

Leia Também: Atriz brasileira Paolla Oliveira casou-se com Diogo Nogueira?