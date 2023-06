As palavras de Helena Isabel Patrício, comentadora do programa 'TVI Extra', sobre a nova série portuguesa da Netflix 'Rabo de Peixe' foram alvo das mais diversas críticas. Uma delas partiu de Manuel Luís Goucha. Depois desta referir que "não via nada em português", o apresentador discordou, realçando a qualidade de muitos produtos nacionais.

"Está no seu direito, é a opinião da comentadora televisiva. Mas isto levou-me a refletir sobre algo que ainda faz parte da nossa maneira de ser, esta permanente desvalorização do que é nosso em favorecimento, muitas vezes, de produtos que nos chegam do estrangeiro e sem qualidade. É uma espécie de complexo de inferioridade que temos em relação às coisas nossas", defendeu Goucha.

Alexandra Ferreira, que se tornou conhecida no reality show 'Casa dos Segredos', na TVI, também não ficou indiferente à polémica, esgrimando os seguintes argumentos: "Que engraçado a 'senhora Helenete' se sentir 'achincalhada' pelo grande Manuel Luís Goucha! Comigo teve palavras horrendas e desrespeitosas quando tocou no nome do meu filho e de terceiros. Isso então já é válido? Essa personagem 'avariada da pinha' há muito que precisa de um abanão. Não tem noção do que diz e do que faz. Tem a memória curta também. Acha-se muito 'chique', mas não tem noção do ridículo. Que triste figura!".



© Instagram - Alexandra Ferreira

