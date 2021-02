Depois de FKA Twigs ter dito que foi vítima de "duros abusos" quando namorou com Shia LaBeouf, entre 2018 e 2019, a antiga companheira do ator, Margaret Qualley, manifestou-se publicamente sobre as acusações contra o 'ex'.

Este sábado, Margaret mostrou o seu apoio a FKA Twigs através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Qualley, de 26 anos, partilhou uma imagem que destaca a capa da revista Elle, onde Twigs é a protagonista. Uma edição que conta com uma entrevista da cantora, de 33 anos, que revela detalhes sobre os alegados abusos que sofreu por parte de LaBeouf.

"Obrigada", escreveu Margaret Qualley na legenda da referida imagem. Veja abaixo:

De referir que Qualley e LaBeouf supostamente separaram-se em janeiro, perante as acusações contra o ator.

