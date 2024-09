Jenny Shimizu, ex-modelo da Calvin Klein e da Banana Republic, relembrou a vida dos anos 90 na nova série documental 'In Vogue: The 90’s', disponível na plataforma Disney Plus.

Assumidamente lésbica, Shimizu falou dos tempos em que viajou pela Europa com a conhecida cantora Madonna.

"Quer dizer, tu não vais dizer que 'não' à Madonna nos anos 90", afirmou a ex-modelo, agora com 57 anos. "Não só era ótimo sentir-me como uma prostituta de luxo - porque realmente era - mas também era do género… [a Madonna] ligava-me e perguntava: 'Consegues vir ter comigo depois do meu concerto em Paris? Estás na Europa, certo'"?

"E eu ficava tipo: 'Estou, sim. Estou apenas a terminar uma sessão para a Prada. Quando acabar, apanho o avião'. E eu apanhava", continuou. "Ia para o seu hotel, para o Ritz, eram umas quatro da manhã, fazíamos sexo e eu depois voltava para Milão".

No episódio do documentário, Shimizu refletiu sobre os momentos físicos que teve com o ícone da música, atualmente com 66 anos. "Não era sobre o vínculo emocional, era sobre levarmos uma à outra às alturas do êxtase sexual".

"Eu amava estar à disposição daquela mulher", admitiu. "Isso excitava-me. Ser chamada para o quarto dela sempre que ela sentia vontade de fazer sexo".

De acordo com o livro de memórias que Shimizu lançou em 2023, o tempo que a ex-modelo passou com Madonna coincidiu, supostamente, com o seu relacionamento com outra celebridade - Angelina Jolie.

Leia Também: Madonna torna-se a estrela do desfile da Dolce & Gabbana