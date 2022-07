Shanna Moakler já reagiu publicamente à notícia do ex-marido, Travis Barker, ter sido hospitalizado de urgência em Los Angeles.

Em comunicado ao Page Six, a modelo, de 47 anos, disse: "Obrigado a todos os que se preocuparam com o meu 'ex' e pai dos meus filhos".

"Sei que ele está em boas mãos e rodeado de pessoas que lhe dão apoio, amor, das melhores equipas médicas disponíveis e da sua linda mulher Kourtney", destacou.

"Rezo por uma rápida recuperação e pelo conforto dos meus filhos, pois sei que eles estão muito preocupados", acrescentou, mostrando-se confiante na recuperação do antigo companheiro. "Vou estar sempre lá para ele e para os meus filhos", concluiu.

De recordar que Shanna Moakler esteve casada com Travis Barker entre 2004 e 2008. Ambos são pais de Landon, de 18 anos, e de Alabama, de 16. Neste momento o músico está casado com Kourtney Kardashian, com quem deu o nó este ano.

