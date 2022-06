Horas depois de Eduardo Salvio ter destacado algumas imagens com a namorada na sua página de Instagram, a ex-mulher do futebolista, Magali Aravena, acusou-o de preferir estar com a atual companheira em vez de ver os filhos.

No Twitter, horas depois da publicação de Salvio, Magali escreveu: "Uma vez mais a priorizares o teu ego. Uma vez mais [os filhos] ficaram à tua espera... e aí estás tu, a querer obrigar duas crianças a conhecerem alguém que não querem. És uma m****, um lixo, a pior pessoa de sempre".

Logo de seguida, acrescentou: "Calei-me em relação a mil coisas que fizeste para cuidar deles, mas basta. Não é não".

Mas esta não é a primeira vez que Magali usa o Twitter para 'atacar' o antigo companheiro. No passado dia 31 de maio, escreveu: "Sem responsabilidade afetiva. Egoísmo a tal ponto de não se importar com as consequências nos outros. Nem sequer para uma criança de 10 anos. Asco em outro nível".

De recordar que a má relação entre Eduardo Salvio e Magali Aravena tem sido destaque na imprensa nos últimos tempos. Aliás, o futebolista foi acusado de tentar atropelar a mãe dos filhos.