A ex-mulher de Eminem, Kimberly Anne Scott, conhecida como Kim, foi hospitalizada após ser encontrada pela polícia com vários cortes no corpo e numa situação de colapso emocional.

A polícia foi chamada a casa de Kim no dia 30 de julho, tendo os agentes encontrado a mulher, atualmente com 46 anos, com muitos cortes pelo corpo, sangue espalhado pela casa e a reagir de forma violenta à intervenção das autoridades.

De acordo com o site TMZ, os polícias consideraram que se tratou de uma tentativa de suicídio da ex-mulher de Eminem.

A ser verdade, esta não é a primeira vez que Kimberly Anne Scott sofre colapsos nervosos semelhantes. Em 2015, a ex-companheira do músico sofreu um grave acidente de carro por conduzir embriagada. No ano seguinte revelou que o acidente teria sido uma tentativa de suicídio.

Eminem e Kim conheceram em 1989, o casamento ocorreu em 1999 e terminou em 2001. Em 2006 o ex-casal deu uma nova oportunidade ao amor, mas no final desse mesmo ano decidiram seguir caminhos separados.

.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Filha de Eminem, Hailie Jade, exibe curvas em biquíni