Jorge Moreira, que durante vários anos foi casado com a cantora Ana Malhoa, surgiu nos últimos dias nas suas redes sociais com vários hematomas e ferimentos no rosto.

Nas imagens partilhadas, tanto pelo produtor musical como pela sua esposa, este brincava com o assunto e desvalorizava a situação com piadas sobre violência doméstica.

Mais recentemente, através de uma nova fotografia publicada na sua conta oficial de Instagram, Jorge Moreira deu a entender que os ferimentos poderiam estar relacionados com um acidente ocorrido enquanto praticava surf.

"Hoje o dia não começou bem... há dias assim", lamentou o empresário na legenda da imagem, onde usou ainda as hashtags "surf", "surf man", "long board" e "old school surfer".

