José María Gutiérrez Hernández, mais conhecido como Guti, viu a sua família crescer. A filha do ex-futebolista, Zayra Gutiérrez, de 22 anos, foi mãe do primeiro filho, Hugo, fruto da relação com Miki Mejías.

De acordo com a Hola, o bebé nasceu na madrugada deste domingo, dia 16 de abril, de parto natural e pesa 2.600kg.

Além do menino ser o primeiro filho do jovem casal, também é o primeiro neto a ex-estrela do Real Madrid, Guti.

De referir que Zayra é fruto do casamento terminado do antigo futebolista com Arancha de Benito. O ex-casal tem também em comum o filho Aitor, de 21 anos. Guti é ainda pai de Enzo, de dez anos, do casamento com Romina Belluscio.

