O 'ex' de Pamela Anderson, o músico Tommy Lee, continua à procura de um comprador para a sua casa em Calabasas, Califórnia, estando atualmente à venda no valor de 4,59 milhões de dólares, 4,25 milhões de euros.

De acordo com o Page Six, se formos comparar com o valor que o artista pagou pela propriedade em 2007, percebe-se que está a pedir menos 20% do preço a que a habitação foi comprada, por 5,85 milhões de dólares.

A casa, construída em 1987, foi remodelada pelo músico, conta com seis quartos e oito casas de banho, uma luxuosa suíte com acesso a piscina, além de um grande closet e spa.

A habitação conta também com um estúdio de gravação profissional.

