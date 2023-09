No passado mês de junho Olivia Rodrigo divulgou o single 'Vampire', que viria a fazer parte do seu novo álbum lançado na última semana, GUTS.

A música fala sobre um desgosto amoroso e rapidamente os fãs começaram a especular sobre quem teria servido de inspiração para o tema. Não demorou muito até que o nome de Zack Bia começasse a circular pela Internet.

O DJ, de 27 anos, e a cantora, de 20, terão estado juntos durante aproximadamente seis meses no ano passado, uma relação que chegou ao fim no verão. O facto de 'Vampire' ter um verso que diz "Raparigas da tua idade perceberiam melhor", fez com que imediatamente os fãs de Olivia considerassem que a música seria sobre um desgosto que a cantora teria sofrido com um rapaz mais velho, e o DJ encaixa na descrição.

Após vários meses de especulações, o próprio pronunciou-se agora sobre o caso. Numa entrevista à GQ, Zack mostra ter uma opinião contrária à dos fãs da artista. "Eu não acho que seja sobre mim. Acho apenas que a Internet criou isso", afirmou.

