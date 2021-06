Natalie Imbruglia reagiu ao facto do ex-namorado, David Schwimmer, ter revelado recentemente que ele e Jennifer Aniston tiveram uma "queda um pelo outro" na altura em que estavam a gravar a série 'Friends'.

"Estou bem com o que aconteceu naquela altura", disse Imbruglia, de 46 anos, no programa de rádio 'The Kyle & Jackie O Show'. "Foi há muito tempo", acrescentou.

A artista não se recorda ao certo quanto tempo durou a relação com Schwimmer, agora com 54 anos. No entanto, lembra-se de ter sido muito bem recebida quando visitou os colegas de elenco do 'ex' nos estúdios de 'Friends'.

"Lembro-me de estar nos estúdios e de todos serem amáveis e muito simpáticos", recordou a cantora, referindo ainda que nunca perceber qualquer clima entre o então namorado e Aniston, agora com 52 anos.

"Eu não estava a prestar atenção se eles estavam a trocar olhares", disse. "Não sei se isso estava a acontecer", completou.

Leia Também: 'Friends'. David Schwimmer e Jennifer Aniston gostavam um do outro