David Schwimmer e Jennifer Aniston tiveram uma "queda um pelo outro" na altura em que estavam a gravar a série 'Friends'.

O ator de 54 anos admitiu que teve uma "enorme queda" pela colega quando começaram a trabalhar juntos em 1994 e apesar do sentimento ser mútuo, a verdade é que nunca se envolveram pois estavam sempre com relacionamentos.

"No primeiro ou segundo ano houve momentos em que nos abraçávamos no sofá e eu pensava, como é que ninguém se apercebeu que gostamos um do outro? Era uma situação sobre a qual não podíamos fazer nada, porque um de nós estava sempre num relacionamento e nunca ultrapassámos esse limite, respeitamos isso", notou.

Por seu turno, Aniston afirmou: "Foi recíproco. Abraçávamo-nos e adormecíamos no sofá juntos. Lembro-me de dizer ao David que seria uma chatice se a primeira vez que nos beijássemos fosse em televisão, e foi". "Apenas canalizámos a admiração e o amor que tínhamos um pelo outro para o Ross e a Rachel", completou.

