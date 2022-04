Dias após o fim do 'Big Brother Famosos', Daniel Kenedy, Virgínia Lopez, Sara Aleixo, Marco Costa, Miguel Azevedo, Mafalda Matos, Vanessa Silva, Nuno Graciano e Melão desfrutaram de um passeio no catamaran Sardinha do Tejo, de Bernardo Sousa.

No Instagram, foram várias as imagens que os ex-concorrentes do reality show da TVI partilharam e onde destacaram a felicidade de estarem de novo juntos.

Mas não ficaram por aqui e voltaram a juntar-se - desta vez só Tanya e Bruna Gomes a estarem ausentes - num restaurante para um jantar em Cascais.

Veja nas publicações abaixo algumas imagens destes momentos:

