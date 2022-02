Raquel Jorge e Hélder Café, ex-concorrentes de 'O Amor Acontece', da TVI, vão ser pais do primeiro filho em comum.

Uma novidade que foi destacada no Instagram, onde Raquel Jorge mostrou a barriguinha juntamente com uma ecografia.

"Nosso bebé. Três meses", escreveu na legenda da imagem em que Hélder Café aparece a auscultar a 'barriguinha' da companheira.

De recordar que no programa da TVI, Raquel Jorge fazia parte com José Tavares. Já Hélder Café tentou uma relação com Nair Ferreira.

