A ex-companheira de Freddie Mercury, Mary Austin, decidiu pôr à venda 1500 artigos que pertenciam ao vocalista dos Queen, que morreu a 24 de novembro de 1991.

O leilão está marcado para o próximo mês de setembro e será organizado pela Sotheby's, em Londres.

O colete de eleição do artista, o manuscrito da canção 'We Are The Champions', a guitarra acústica com que gravou o tema 'Crazy Little Thing Called Love' e a sua popular coroa, réplica da coroa de Santo Eduardo, são apenas alguns dos bens que serão vendidos.

Mary Austin, de 72 anos, contou numa recente entrevista que continua a ter muitas saudades de Freddie Mercury: "Sinto falta da diversão, do humor, do seu calor, da sua energia".

Mary disse ainda que este conjunto de pertences exemplifica "o processo criativo do artista, do desenvolvimento do trabalho, os riscos, o repensar, a reformatação".

Os dois viveram juntos durante seis anos. A cumplicidade e proximidade não se perderam mesmo após Mercury ter confessado que era homossexual.

Leia Também: 'Quem Diria' com Carminho. "Chorei a morte do Freddie Mercury com 7 anos"