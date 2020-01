Delphine Gonçalves, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', vive dias difíceis com a filha bebé doente. Preocupada, a mamã partilhou um desabafo no Instagram, esta semana, onde revelava que a menina estava no hospital.

"Amanhã, iniciamos o teu quinto dia cá! Não está a ser nada fácil ver-te sofrer, aliás, está a ser um desespero! Hoje, já me olhaste nos olhos e sorriste com aquele sorriso de orelha a orelha! Vais ver que em breve vamos estar em casa e sem nenhum acessório desses que tanto te irritam! Uma mãe sofre, mas o papá também está a sofrer... Aliás, tudo sofre", escreveu.

Ainda assim, Delphine não deixou de sossegar os seguidores, afirmando que "está tudo a correr bem".

"Por que é que um bebé tão pequeno tem que passar por isto? Calma, pessoal, está tudo a correr bem e a menina dos meus olhos está quase, quase a ir para casa! Obrigada, a quem cuida tão bem dela", acrescentou, sem adiantar mais detalhes sobre o estado de saúde da bebé.

