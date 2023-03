Morreu Paul Grant, um dos atores que integrou o elenco de 'Star Wars', tendo interpretado um famoso Ewok no filme 'Return of the Jedi'.

De acordo com o The Sun, a família do artista, de 56 anos, contou que o mesmo foi encontrado inconsciente do lado de fora da estação de Kings Cross, em Londres, no Reino Unido, pela polícia, na tarde da passada quinta-feira.

Pai de três filhos, Paul Grant foi levado de urgência para o hospital, onde declararam morte cerebral. As máquinas de suporte de vida foram desligadas este domingo e o ator morreu.

"Estou destruída. O meu pai era uma lenda de muitas maneiras. Ele trazia sempre um sorriso e uma gargalhada ao rosto de todos", disse a filha Sophie Jayne Grant, de 28 anos.

"Ele era ator, pai e avô. Amava muito as filhas e o filho, e a namorada Maria, assim como os filhos dela. Pai, amo-te tanto. Descansa em paz", rematou.

Por sua vez, a companheira do artista, Maria Dwyer, de 64 anos, acrescentou: "O Paul era o amor da minha vida. O homem mais engraçado que conheço. Ele completou a minha vida. E a vida nunca mais será a mesma sem ele".

Leia Também: Morreu a fadista Valentina Félix. Tinha 85 anos