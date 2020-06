A morte de George Floyd, no passado dia 25 de maio, despertou o mundo para o drama do racismo, suscitando uma enorme onda de protestos e manifestações que se refletiu com grande força nas redes sociais. Em Portugal centenas de figuras públicas aderiram ao movimento, ao qual se juntou também Eunice Muñoz.

Esta terça-feira, dia 9, a atriz, de 91 anos, publicou uma fotografia sua nas redes sociais, que são geridas pela neta.

"Os tontos multiplicam-se quando os sábios ficam em silêncio. Mandela", lê-se num manuscrito que segura.

Na legenda da publicação foi acrescentado apenas um ponto final, mas as palavras mereceram o aplauso dos fãs na caixa de comentários.

