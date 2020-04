João Baião preparava-se para estrear uma nova peça, 'O Programa da Faustina', mas viu-se obrigado a adiar este dia por causa da pandemia da Covid-19, como o próprio informou na sua página de Instagram.

"Meus amigos, devido às atuais circunstâncias a B Produções tomou a decisão de alterar as datas de estreia do meu novo espetáculo, 'O Programa da Faustina', agendadas para maio, no Teatro Tivoli. Mas, a partir das nossas casas, continuamos a trabalhar para lhe proporcionar uma noite muito divertida", escreveu o ator e apresentador na rede social.

"Estou ansioso por voltar a ouvir as vossas gargalhadas e reações a 'O Programa da Faustina' e prometo-vos que será um presente de boa disposição para todos", rematou.

