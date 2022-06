Maria Sampaio partilhou um desabafo nas redes sociais no qual fala abertamente sobre as várias transformações que estão a ocorrer no seu corpo devido à gravidez.

"Adoro o meu scroll - eu grávida depois de três anos de hormonas. Inchada até ao dedo mindinho, sem poder treinar e só me aparecem grávidas fit, sem um pingo de inchaço. Podem, por favor, enviar-me fotos de grávidas a rebolar?", apela a atriz, que fez tratamento contra a infertilidade durante vários anos até conseguir engravidar do primeiro filho.

"Hoje as minhas sandálias não entram no pé", confessou, prometendo na próxima quinta-feira falar mais detalhadamente sobre os desafios que enfrentou nos primeiros tempos de gestação.

Depois de muito procurar, Maria encontrou finalmente a influencer com a qual se assemelha nesta fase: "Hoje percebi que estou uma Kim Kardashian grávida, sem injeções no rabo, mas com rabo que parece que tenho mais um bebé lá dentro. Também sinto que tenho mamas até ao pescoço".

Em jeito de brincadeira, a atriz comparou-se à famosa socialite partilhando fotografias de Kim grávida (e inchada). "Kim Kardashian, 'miga', liga-me. Junta-te ao nosso grupo. Nem acredito que a única influencer que me representa grávida és tu, 'miga'", brincou.

Apesar do desabafo, Maria garante sentir-se "linda e maravilhosa". "Inchada mas feliz e gostosa", assegurou.

Por fim, o esclarecimento: "Migas grávidas fit que não comem hidratos, nada contra, só preciso de outra realidade aqui na minha rede, só para me sentir acompanhada".

