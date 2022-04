David Carreira voltou a falar no desejo de ser pai. Esta sexta-feira, em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', o músico referiu ainda que, nesta fase da vida, está preparado para dar esse passo na relação com Carolina Carvalho.

"Sempre quis ser pai e sempre quis ser pai cedo. Estou ansioso para me ver nesse papel. Sinto que vou ser aquele pai maluco, cool, que vai vestir o puto com casacos, ténis, chapéu. Não sei porquê, sinto que vai ser um menino. A Carol também sente isso", afirmou.

"Se for uma menina vai ser fixe também, compro uma caçadeira", brincou, por fim.

David Carreira e Carolina Carvalho estão juntos há mais de três anos. O namoro foi assumido no início de 2019 com uma produção para a revista 'CRISTINA'.

