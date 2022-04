Marta Faial esteve entre os rostos conhecidos que marcaram presença no evento de lançamento de um novo sistema de extração das máquinas Nespresso. Com o Altice Arena como pano de fundo e depois de um bom café, a atriz conversou com o Fama ao Minuto.

Mãe de duas meninas gémeas com apenas nove meses de vida, a atriz garante que nem a maternidade a tornou "viciada em café".

"O café a mim dá-me imenso jeito para decorar texto. Uso-o muito para estudar, estranhamente", conta.

E se para Marta o café é uma ferramenta de trabalho, então a verdade é que este pode estar prestes a voltar a fazer parte da sua vida de forma mais presente. Depois de ter estado totalmente dedicada às pequenas Maria Beatriz e Maria Inês, fruto da relação com Gonçalo Câmara Pereira, a atriz está pronta para retomar a o trabalho.

"Posso dizer que estou a voltar à minha vida agora mesmo. As bebés entraram na creche há muito pouco tempo, portanto estou agora no recomeço, o recomeço de qualquer ator, os castings, as self-tapes", desvenda.

"Tenho coisas em vista, coisa que ainda não sei se estão confirmadas, mas estou completamente numa nova fase da minha vida profissional", reforça, mantendo, para já, em segredo os projetos que podem estar para vir.

Quanto à experiência com a maternidade, Marta Faial não esconde a felicidade espelhada no seu sorriso. "Está a correr muito bem, é uma aventura. É exigente, mas muito prazeroso e muito gratificante", completa.

Leia Também: "Estou a fazer uma pausa [na televisão] porque sentia essa necessidade"