Foi através da sua página de Instagram que Pink destacou a importância do uso da máscara perante a pandemia da Covid-19. A cantora fez questão de destacar o quanto é importante o equipamento de proteção, deixando uma mensagem a todos os que não são a favor do uso do mesmo.

"Tenho asma e estou a usar duas máscaras. Estou a respirar bem e não sou uma idiota egoísta. Usar uma máscara não é difícil", escreveu na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 13 de julho, ao lado de uma fotografia em que aparece com duas máscaras.

Uma publicação que não passou despercebida a muitos fãs que apoiaram as palavras da artista.

