Cristina Ferreira resolveu apostar esta quinta-feira num look diferente do habitual para apresentar o seu programa nas manhãs da SIC.

"Hoje venho com um estilo diferente, que por acaso é mais o meu estilo fora da televisão", começou por contar a 'rainha' das manhãs.

Cristina conjugou umas calças de ganga com uma t-shirt branca com brilhantes e um blazer preto. Para completar o look foram eleitos uns sapatos antigos mas com uma história especial.

"Os sapatos já são antigos mas estão associados a um momento feliz da minha vida", explicou, passando a contar o porquê desta peça ser especial. "Estes sapatos foram comprados em Düsseldorf [Alemanha] no dia em que eu fui escolher o meu perfume", revelou.

