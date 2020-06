Depois de ter chegado ao fim as férias ao lado do namorado, Rúben Maio, e do filho, Mateus, fruto da relação anterior com Diogo Amaral, Vera Kolodzig partilhou no Instagram um pequeno texto onde fala sobre esta experiência e deixa ainda um apelo.

"Esta foi a nossa casa nos últimos dias - um bungalow maravilhoso, totalmente equipado, com espaço para nós e para o Tofu! Cada vez mais acho importante poder desfrutar de alojamentos que nos permitam cozinhar (dado que a comida vegan nem sempre é fácil de encontrar) e que sejam pet friendly. Agora mais do que nunca é importante apoiar o que é nosso", começou por escrever a atriz na legenda de uma fotografia que publicou na rede social, esta quinta-feira, 18 de junho.

Uma partilha que serviu para destacar a importância, sobretudo este ano, dos portugueses optarem por desfrutar de uns dias de descanso no país por causa da pandemia da Covid-19.

"E o nosso país está cheio de lugares bonitos e recantos únicos. Viemos conhecer a Nazaré. [...] Este verão vamos para fora cá dentro, e sempre com o cuidado de manter o distanciamento social e seguir as recomendações da DGS", disse.

Leia Também: Vera Kolodzig partilha rara fotografia com o namorado