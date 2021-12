"Este sou eu no dia do exame final quando soube que estava curado! Imagem PET [Tomografia por Emissão de Positrões]". Foi com estas palavras que Gonçalo Diniz começou por descrever a recente imagem que publicou na sua página de Instagram. Uma partilha onde recorda o fim da luta contra o cancro.

"Sobrevivi e não deixo de agradecer à vida em primeiro lugar por me dar uma segunda chance de continuar por aqui na minha missão, depois ao meu médico André Mansinho e a toda equipe do Hospital de Santa Maria que foram fantásticos", escreveu, deixando também um agradecimento especial à companheira, a apresentadora Sofia Cerveira.

"Por estares incansavelmente do meu lado com essa luz e por me teres dado a minha grande Vitória [filha de ambos]", acrescentou, terminando com uma mensagem de apoio a todas as pessoas que continuam a lutar.

"Desejo a todas as pessoas que estão a passar pelo mesmo muita força e pensamento positivo. Ajuda muito. Bom fim de semana", rematou.

