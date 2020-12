Os fãs de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez recuperaram duas fotografias antigas de ambos que mostram como era o casal em plena adolescência.

Nas imagens, que levaram a que uma montagem com as duas fotos fosse criada, a modelo e o jogador português surgem bastante mais novos e muito diferentes do que são hoje.

"Mesmo quando eram adolescentes, eram únicos e especiais", pode ler-se na legenda do registo.

Ora veja:

