Georgina Rodríguez parece estar de partida de Veneza e não esconde que está de coração cheio pela oportunidade de ter voltado a pisar a passadeira vermelha do festival de cinema mais antigo do mundo. Depois de ter brilhado em duas ocasiões distintas, a bailarina fez uso das redes sociais para partilhar uma mensagem com os fãs.

"Mais um ano maravilhoso no Festival de Cinema de Veneza. Muito obrigada por todo o amor e apoio. Parece sempre um sonho estar lá", escreveu.

Com a mensagem, a namorada de Cristiano Ronaldo deixou assim no ar que não fará mais aparições nesta edição do evento.

Leia Também: O 2.º look de Georgina em Veneza: Cabelo novo e elegância máxima