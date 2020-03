Em casa, Serenella Andrade falou em direto para o programa 'Praça da Alegria', da RTP, através de uma videochamada, para falar destes seus dias em quarentena.

A lidar com a pandemia do novo coronavírus de uma "forma cuidadosa", a apresentadora referiu que deixou de fazer alguns dos seus trabalhos e que está "recolhida há uma semana".

A dada altura, durante a conversa com Sónia Araújo, Serenella mostrou-se preocupada com a família que vive em Itália.

"Estamos um bocadinho preocupados com a nossa família em Itália", confessou. "Tenho toda a parte da família da minha mãe em Itália, em Nápoles”, explicou.

Serenella está "especialmente preocupada com o primo Stefano porque é médico no norte de Itália”.

"Não é que ele esteja diretamente ligado a doentes que estejam infetados com Covid-19, mas podem surgir de qualquer maneira. E está preocupado ainda por cima porque a mulher está grávida, ela é enfermeira e está em casa. Ela tem de ir a consultas a Milão, com o maior dos cuidados, mas com grande preocupação, até porque não sabemos quando é que isto vai acalmar", contou, mostrando-se, ainda assim, com "esperança que isto venha a atenuar com o tempo”.

