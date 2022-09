Enquanto o rei Carlos III e a mulher, Camilla, continuam a cumprir os seus deveres reais após a morte de Isabel II, a rainha consorte afirmou que estão a fazer o "melhor".

Esta terça-feira, os reis cumprimentavam as pessoas que os aguardavam do lado de fora do Castelo de Hillsborough, em Belfast, Irlanda do Norte, quando Camilla ouviu: "Está a fazer um trabalho incrível".

Comentário que levou à reação da rainha consorte: "Estamos a fazer o nosso melhor".