Débora Monteiro aproveitou a Páscoa para desfrutar de uns dias de descanso com a família no Porto e mostrou novas imagens na sua página de Instagram.

A publicação serviu para refletir sobre o rápido crescimento das filhas, as gémeas Júlia e Alba, que vão completar mais um ano de vida em julho.

"Família do meu coração. Daqui a uns meses as meninas já fazem quatro anos... Está a passar tão rápido. Sempre me disseram: 'aproveita que passa rápido'. Miguel Mouzinho, acho que estamos a conseguir aproveitar cada momento, mas era só abrandar um bocadinho", disse a atriz na legenda de duas fotografias que pode ver na galeria.

Leia Também: Débora Monteiro mostra como a filha está grande e diz: "Vai com calma"