Tony Carreira foi um dos muitos artistas que foram obrigados a adiar os seus espetáculos por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda na noite deste sábado, o cantor lamentou o facto de ter adiado o espetáculo em Paris, destacando que o mais importante nesta fase é que "todos estejam bem".

"Esta noite deveria estar em palco numa sala em Paris. Infelizmente, o destino não quis assim. Mas o mais importante é, sem dúvida, que todos estejam bem de saúde. Esse encontro irá acontecer, se Deus quiser, com as mesmas pessoas, no mesmo local, noutra data", começou por dizer o artista num vídeo que partilhou na sua página do Instagram.

Uma publicação que serviu ainda para desejar uma boa Páscoa a todos os fãs, apelando também para que estes cumpram todas as medidas necessárias para ajudar a combater a pandemia da Covid-19.

"Até lá, o que vos peço é que tentem ter a melhor Páscoa possível, mas não facilitem. Estamos num momento muito importante para que as coisas rapidamente se resolvam, mas é preciso o contributo de todos nós", rematou.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: David Carreira partilha raro vídeo da avó: "Ela tem Alzheimer"