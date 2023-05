Sónia Jesus passou o feriado na feira de Leiria com os três filhos e alguns amigos. A antiga concorrente do 'Big Brother' quis aproveitar para divertir-se e descontrair, mas acabou a ser abordada por uma fã que a deixou bastante incomodada.

Já em casa, mas ainda indignada com o que teve de ouvir, Sónia resolveu contar nas redes sociais o que aconteceu.

"Eu sei que estou magra, não preciso que me digam que estou magra, porque tenho espelhos em casa e conheço o meu corpo melhor que ninguém", começou por referir.

"Estou magra, ok, mas não preciso que sejam desagradáveis quando me abordam. Hoje fui abordada na feira de Leiria por uma senhora para quem acabei por ser desagradável, porque também senti que ela foi desagradável comigo", disse, passando a explicar o diálogo que teve com a pessoa em questão.

"Ela disse-me: 'é a Sónia? Você está tão magra? Se não fossem os seus filhos nem a conhecia'. Tive de vomitar o que me veio à boca: 'olhe e você está gorda, se fosse a si fazia uma dieta'", terá respondido.

"Não gosto que me digam que estou magra, comentários sobre o corpo das outras pessoas não é fixe", completou, apelando a que não voltem a repetir momentos como este.

