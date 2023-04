Sónia Jesus comentava no Instagram, esta sexta-feira, o facto de a amiga Joana Diniz ter-se submetido esta semana a uma cirurgia quando acabou por deixar escapar que também ela quer em breve voltar à sala de operações.

"Como assim a minha Joaninha foi fazer uma cirurgia esta semana e hoje já está num restaurante a partilhar comidinha da boa. Mas como é que aquela mulher se aguenta em pé?", questionou, surpreendida com a resistência da amiga.

"Eu confesso-vos, fiz uma mastopexia e quase morri. Mas quero fazer outra, porque o Fabian deu-me cabo das tetas, confesso", admitiu, dando conta de que pretende recorrer novamente à cirurgia estética para 'levantar' os seios.

O filho mais novo da antiga concorrente do 'Big Brother' nasceu em setembro do ano passado. O menino junta-se a Naísa e Maiara, resultando tal como as irmãs da relação de longa data com Vítor Soares.