Uma menina, que passou a maior parte da vida em tratamentos de quimioterapia, foi convidada pela rainha Camilla para ir ao Castelo de Windsor.

Olivia Taylor foi a convidada de honra para um chá que aconteceu na passada semana, a 20 de dezembro.

Conta a BBC que a menina, de sete anos, que batalha contra um tumor cerebral, esteve a beber chá com a rainha. E apesar de ser cega (por causa da doença), Olivia não deixou de cumprimentar a monarca com um amistoso: 'Olá, sua Majestade!'.

Outro pormenor interessante é que a menina faz parte do coro que foi convidado para cantar na transmissão de Natal do rei Carlos III no Palácio de Buckingham.

Veja as imagens deste encontro na galeria.