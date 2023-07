Esta segunda-feira, 3 de julho, José Carlos Malato recorreu à sua página de Instagram para relatar um momento no mínimo caricato por que passou recentemente. Tudo aconteceu durante uma ida às compras, conforme o apresentador da RTP fez saber.

"Hoje, no supermercado, veio uma senhora direito a mim e disse-me, à queima-roupa, 'Está mais gordo!'. A coitada não disse por mal, mas por momentos, ponderei tirar a caçadeira da mochila, e enchê-la de furinhos. Zás!", escreve em tom de ironia.

"Podia ser pedagógico e explicar-lhe as coisas? Podia. Podia não ter disparado? Podia. E foi o que fiz. Virei-lhe as costas - gorda como eu - deixei-a a alambazar-se com uma empada de galinha. A pobre não tinha a intenção de me agredir. Estava só a meter conversa. Foi só por isso que não disparei. Mas estive quase", completa.

