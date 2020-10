"Lá por ser para muito poucos, não quer dizer que a festa não possa ser bonita", foi levando muito a sério esta máxima que Catarina Raminhos, mulher de António Raminhos, deu ouvidos ao conceito que a filha Maria Inês escolheu para a festa do seu oitavo aniversário.

"A Maria Inês pediu-me uma festa acerca do outono, que tivesses lamas e arco-íris. Eu achei a ideia meio confusa, tipo filme do David Linch mas as meninas da My Little Love Party acharam logo o máximo. E ficou mesmo o máximo! A caixa com as decorações e o arco de balões foi entregue à porta, por razões de segurança, e as coisinhas montadas por mim e pelas miúdas. O que acham?" contou Catarina Raminhos na legenda de um conjunto de fotografias que mostram a encantadora decoração da festa.

