"Esta é a imagem que vejo todos os dias quando vamos buscar o Isaac à escola". Foi com estas palavras que Jéssica Antunes começou por legendar um carinhoso registo dos filhos que mostrou aos seguidores no Instagram.

"Não está no plano perfeito nem é a foto mais instagramável do mundo, mas é dos meus momentos preferidos e isso basta-me", acrescentou, falando ainda sobre a referida foto, partilhando de seguida uma reflexão sobre a maternidade.

"Ter dois filhos com idades tão próximas é dose, é. Ninguém me disse que era fácil e eu também não o vou dizer agora. No entanto, não há nada que para mim seja tão bonito quanto isto.

A ternura com que o Isaac olha para a Benedita e se empoleira sobre ela para lhe dar o beijinho habitual é inexplicável, tanto quanto é ver os olhinhos dela a fechar toda derretida com os beijinhos do mano", disse.

"Sou e serei sempre grata à vida por me ter dado estes dois filhos maravilhosos. Estou a criar a dupla perfeita e não tenho dúvidas disso. Morro de amores por eles", completou.

