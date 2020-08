Margarida Aranha foi uma das concorrentes mais polémicas do reality show 'Love on Top', mas por motivos alheios ao programa. No ano passado esta deu bastante que falar na sequência de um relacionamento que manteve com um milionário suíço na casa dos 60 anos.

Tal como a própria o explicou, tudo começou quando este a convidou para fazer uma presença num dos seus clubes da Suíça. "Era uma pessoa espetacular, que não parecia nada mau feitio com aparentava", fez saber.

Posteriormente foi quando surgiu uma proposta mais íntima: "Fui ter com ele, foi-me pagar e depois começou a ter uma conversa super honesta, parecia. O que ele precisava de mim era a companhia, uma pessoa para estar com ele".

"'Quero-te propor vires para aqui, podes trabalhar ou não, vens para a minha casa, podes vir trabalhar para a minha empresa'. Não me falou em sexo. Inicialmente não houve essa conversa. Estava a precisar de dinheiro e não tinha a noção de que aquilo me poderia causar muitos problemas. Não tinha a noção do que estava a fazer", sublinhou.

Margarida confessa que ficou "encantada com a possibilidade de ter uma boa vida", assumindo que na altura era bastante "fútil" e "egoísta".

Depois de um mês de férias passado na Tailândia, chegou o pedido de casamento em Cannes e foi quando o terror se iniciou.

"No dia seguinte começaram as exigências. Queria que fosse maquilhada para a praia. Escolhia o que eu tinha de vestir. (...) Começou a ficar com mau-humor, meio carrancudo. 'Isto não é normal na noite em que te peço não teres relações sexuais comigo'. (...) No dia a seguir acabei por ceder. E a partir daí foi a cobrar sempre", confessa.

"Sentia nojo de mim própria, sentia-me meio que violada, embora eu aceitasse", nota, revelando que num dia mentiu-lhe, dizendo que vinha apenas visitar a família a Évora, aproveitando esta ocasião para fugir. Nessa época acabou por lhe pedir mais dinheiro, pois não tinha como se sustentar durante esse período, justifica.