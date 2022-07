Adele e o namorado, Rich Paul, viajaram para a Europa para desfrutarem de bons momentos a dois. O casal voou recentemente para a Sardenha e foram fotografados a embarcar num barco na ilha.

As imagens são desta terça-feira, 19 de julho, como relata a Us Weekly. Na ocasião, a cantora estava com um conjunto de várias cores. Já o namorado optou por camisola e calças brancas, completando o visual com uma peça mais colorida - um casaco com riscas cor de rosa, pretas, amarelas e brancas.

Este é um raro passeio do casal, que foi visto junto pela primeira vez em julho de 2021.

