Adele regressou às luzes da ribalta nos últimos meses com o lançamento de '30', o seu mais recente álbum. A propósito do disco, deu também uma reveladora entrevista a Oprah Winfrey, na qual falou do divórcio e como este influenciou a produção do álbum.

A conversa vai agora ser transmitida na televisão portuguesa, mais precisamente na RTP2.

Segundo a grelha do canal, 'Adele - Uma noite única' vai ser emitida no sábado, dia 18, pelas 22 horas.

"'Uma Noite Única' com interpretações extraordinárias da artista britânica, incluindo temas inéditos e alguns dos seus maiores sucessos. O programa inclui uma entrevista exclusiva conduzida pela apresentadora de televisão norte-americana Oprah Winfrey, no seu jardim de rosas, a primeira grande entrevista de Adele onde fala sobre o novo álbum, as histórias por trás das canções, a vida após o divórcio, a perda de peso e o filho", pode ler-se no site da RTP.

