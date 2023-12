Viktor Gyokeres tem em Portugal tudo aquilo de que precisa para ser feliz. Se dentro de campo marca golos e é adorado pelos adeptos do Sporting, fora dele, em casa, conta com as melhores condições para descansar e ser feliz no recato do lar.

O avançado dos leões deu recentemente uma entrevista ao jornal sueco Sportbladet e, para as redes sociais deste meio, gravou um vídeo no qual mostra alguns detalhes da sua casa em Lisboa.

Logo à entrada, destaca-se uma ampla sala, que conta com um sofá, uma televisão e uma mesa de jantar.

Ao passar por um dos corredores, pode ver-se pendurado um quadro da conquista do prémio de jogador do mês da Liga Portugal em setembro, algo que não passou despercebido aos olhos dos adeptos do Sporting.

Por fim, Gyokeres revela a parte exterior da casa, que tem uma piscina iluminada e uma zona de churrasco.

Vale lembrar que, nesta mesma entrevista, o avançado sueco confessou sentir-se feliz em Portugal e referiu que é "cedo" para dar atenção ao interesse de alguns gigantes europeus, entretanto noticiado pela imprensa desportiva.