Pedro Crispim é dono de uma personalidade forte e marcante. Ora, segundo uma história que o comentador social e stylist partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, este herdou o seu lado mais irreverente da mãe.

"A minha mãe ainda hoje tem esta frase e atitude bem presente na sua memória. Nesta altura eu não tinha nascido, estávamos no fim dos anos 60, início de 70, e numa daquelas tardes a mesma havia decidido juntar-se ao meu pai que se encontrava já num café lá na Aldeia", começa por relatar.

"Mas, entre comentários de caráter pejorativo sobre vir da cidade, como o facto de profissionalmente partilhar um escritório tanto com mulheres como com homens, os nervos por causa da cor do seu batom, ou a urticária que a roupa que vestia provocava por onde passava… depressa naquele minuto foi impedida/proibida pelas mulheres mais velhas (da família do meu pai) de sair de casa, que rispidamente lhe disseram: 'Elisabete o lugar de uma mulher não é no café, vista já o avental e vá para a cozinha!'… e lá foi ela, com a sua pulseira de prata no tornozelo, o batom encarnado e as sobrancelhas bem delineadas beber a sua bica… E a partir daquele dia, aquela família nunca mais foi a mesma!", descreve.

"Agora entendem de onde herdei este meu pelo na venta e a pouca paciência para gente parva?", questiona, por fim.

