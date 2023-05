Enrique Iglesias viu-se obrigado a cancelar o espetáculo no Festival Tecate Emblema, no México, devido a problemas de saúde, como explicou num comunicado.

"Caros fãs, com muita pena, será impossível estar presente no espetáculo no México esta noite. Estou com pneumonia e os médicos aconselharam-me ficar em repouso absoluto e proibiram-me de viajar de avião", pode ler-se na nota citada pela Hola!.

"Estou francamente triste por aquilo que significa o cancelamento deste concerto num país que me deu tanto. Espero recuperar rápido e poder estar com vocês novamente na minha melhor forma. Peço-vos mil desculpas e mando-vos um abraço", completou o cantor, de 48 anos.

A empresa responsável pela organização do evento também já emitiu um comunicado onde informa que todos os que foram afetados pelo cancelamento do espetáculo podem ser reembolsados ou trocar o bilhete por outro dia do festival.

